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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:39

Белорусский нападающий ЦСКА Шкурин лишился отсрочки от армии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин исключен из состава молодежной и национальной команд Белоруссии на 2021 год и лишен льготы по отсрочке воинской службы, сообщает "Прессбол".

Ранее Шкурин был вызван в расположение молодежной сборной Белоруссии на сентябрьские матчи квалификации чемпионата Европы против команд Нидерландов и Португалии, однако не прибыл на сбор. Затем форвард был исключен из списков молодежной и национальной команд на 2021 год.

Таким образом, согласно положению министерства спорта и туризма Белоруссии, футболист автоматически лишается права на ходатайство по отсрочке воинской службы.

Ранее Шкурин высказывался против действующей власти и говорил о нежелании выступать за сборную Белоруссии, пока президентом страны является Александр Лукашенко.

Шкурину 21 год, он является воспитанником Витебской СДЮШОР. Выступал за "Витебск" и "Энергетик-БГУ", в 2020 году подписал контракт с московским ЦСКА. Провел за ЦСКА в нынешнем сезоне 11 матчей, забил три гола. В 2017 году был задействован в играх за молодежную сборную Белоруссии (U-20), в августе 2020-го - вызван в состав национальной сборной.

футбол ЦСКА Белоруссия

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