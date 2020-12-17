ВАДА разочаровано, что Россию не удалось наказать по полной программе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявляет о неоднозначной реакции на решении Спортивного арбитражного суда по иску против Российского антидопингового агентства.

"ВАДА довольно, что выиграло это знаковое дело. (...) Есть четкое подтверждение наших выводов о том, что российские власти нагло и незаконно манипулировали данными Московской лаборатории, пытаясь скрыть допинговые схемы. При постоянном сопротивлении и отрицании со стороны России, нам удалось доказать свою правоту. В этой связи это решение является важным моментом для чистого спорта и спортсменов во всем мире", - заявил глава ВАДА Витольд Банька.

"Однако мы разочарованы тем, что арбитры CAS не одобрили все наши рекомендации отстранить РУСАДА на четыре года, как мы и просили. Мы считаем, что это было бы разумно, но WADA - не судья и не прокурор, мы должны уважать решение коллегии. Это по-прежнему самый сильный набор санкций, когда-либо наложенных на какую-либо страну за нарушения, связанные с допингом", - добавил Банька.

Ранее сообщалось, что CAS признал РУСАДА несоответствующей кодексу ВАДА. В течение двух лет российские спортсмены не могут выступать под своим флагом, а Россия - претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира. Также РУСАДА должна выплатить денежный штраф.

9 декабря 2020 года исполком ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.