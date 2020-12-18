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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:32

Трое фанатов получили 7-10 суток ареста за драку на игре "Зенит"-"Спартак"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга привлек четверых фанатов к административной ответственности за массовую драку на игре футбольных "Зенита" и "Спартака", сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Трое болельщиков "Зенита" получили от 7 до 10 суток административного ареста с запретом посещать спортивные соревнования на сроки от года до двух лет, а фанат "Спартака" арестован на двое суток с запретом приходить на стадион на год, говорится в сообщении.

Также суд в связи с отсутствием состава прекратил производства в отношении пятерых болельщиков.

Согласно протоколам, вечером 16 декабря на трибуне "Газпром Арены" во время игры "Зенита" и "Спартака" правонарушители приняли участие в массовой драке.

Как сообщалось, в начале матча между болельщиками произошла конфликтная ситуация, в которой участвовали около 35 фанатов московской команды и около 50 - петербургской. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, устанавливаются подозреваемые.

Кроме того, за нарушение правил поведения болельщиков при проведении официальных спортивных мероприятий на стадионе задержали 14 человек (девять болельщиков "Спартака" и пять "Зенита"), а на прилегающей территории пятерых задержали за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.

Вместе с тем болельщики нарушили санитарно-эпидемиологический запрет: на "Газпром Арене" могли находиться только посетители вип-лож, однако часть болельщиков "Зенита" расположилась на одной из трибун. РПЛ намерена провести по данному факту разбирательство.

Матч 19-го тура Тинькофф РПЛ "Зенит" - "Спартак" завершился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

Санкт-Петербург Зенит Спартак

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