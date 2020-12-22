Генменеджер Marathon-Tula назвал сезон-2020 отличным для велокоманды

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российская велокоманда Marathon-Tula с позитивом выходит в олимпийский год, заявляет ее генеральный менеджер Александр Егоров.

"Сезон 2020 был непростым для всех видов спорта, велоспорт не стал исключением. Соревнования возобновились только в августе, пандемия внесла свои коррективы в программу подготовки атлетов. Мы имели только титульные соревнования без подводящих более низкого класса. Тем не менее мы довольны результатами сезона", - приводит слова Егорова пресс-служба Marathon-Tula, базирующейся в Тульской области.

"Медали высшей пробы ключевых стартов сезона, рекорд России, подтверждение лицензии на Олимпийские игры, - все это показатели плодотворной работы Marathon-Tula. Благодарю команду за отличный сезон, с позитивом входим в олимпийский год", - отметил Егоров.

Главными результатами уходящего года руководство команды, специализирующейся в трековых дичциплинах, называет лицензию Международного союза велосипедистов (UCI) на 2021 год, высшие награды чемпионата и первенства Европы и новый рекорд России.

Спортсмены команды Marathon-Tula приняли участие во всех главных стартах этого сезона.

В начале года на чемпионате мира на треке в Берлине выступающая за Marathon-Tula Диана Климова в паре с Марией Новолодской из Санкт-Петербурга заняли 8-е место в мэдисоне. Этого результата вместе с предыдущими их достижениями хватило, чтобы у сборной России были квоты на Олимпийские игры в Токио в мэдисоне и в омниуме (согласно правилам отбора на олимпийские игры, принятые UCI, отбор в мэдисоне автоматически дает право выступать и в омниуме – трековом многоборье).

На чемпионате России на шоссе в олимпийских дисциплинах, прошедшем в конце августа в Воронеже, Тамара Дронова завоевала бронзу в индивидуальной гонке. В свою очередь, Климова принесла Тульской области первое за 16 лет золото чемпионата России по велоспорту на шоссе, победив в групповой гонке.

Успешным стало выступление Marathon-Tula и на первенстве Европы по велоспорту-треку, где в командных спринтерских видах Россию представляли молодые гонщики команды. Павел Ростов, Дмитрий Нестеров и Даниил Комков стали чемпионами первенства в командном спринте. Серафима Гришина, присоединившаяся в середине года к команде, дебютировала в ранге вице-чемпионки на первенстве Европы в командном спринте, впервые прошедшем в 3 гонщицы вместе с Ксенией Андреевой и Яной Тыщенко.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге, ставшего и отборочным этапом для выступления на чемпионате Европы, команду Marathon-Tula представляли 12 спортсменов, завоевав для Тулы 10 наград: 2 золота, 4 серебра и 4 бронзы. Тамара Дронова в индивидуальной гонке преследования помимо золотой медали записала на свой счет и новый рекорд России в этой дисциплине - 3 минуты 38.848 секунды.

Завершился сезон чемпионатом Европы по велоспорту-треку в болгарском Пловдиве, где спринтер Александр Дубченко впервые принес команде Marathon-Tula золото, выступив при этом в темповой дисциплине – командной гонке преследования у мужчин. Российские гонщики одержали победу над сборной командой Италии в золотом финале. В свою очередь, дуэт Климовой и Новолодской взял серебро, уступив в финальном заезде одно очко итальянкам.

По итогам года Marathon-Tula стала единственной российской командой, имеющей лицензию Международного союза UCI на 2021 год (лицензия дает гонщикам команды право на участие в международных трековых гонках самой высокой категории, в том числе этапах Кубка мира).