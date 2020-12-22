Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:12

Генменеджер Marathon-Tula назвал сезон-2020 отличным для велокоманды

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российская велокоманда Marathon-Tula с позитивом выходит в олимпийский год, заявляет ее генеральный менеджер Александр Егоров.

"Сезон 2020 был непростым для всех видов спорта, велоспорт не стал исключением. Соревнования возобновились только в августе, пандемия внесла свои коррективы в программу подготовки атлетов. Мы имели только титульные соревнования без подводящих более низкого класса. Тем не менее мы довольны результатами сезона", - приводит слова Егорова пресс-служба Marathon-Tula, базирующейся в Тульской области.

"Медали высшей пробы ключевых стартов сезона, рекорд России, подтверждение лицензии на Олимпийские игры, - все это показатели плодотворной работы Marathon-Tula. Благодарю команду за отличный сезон, с позитивом входим в олимпийский год", - отметил Егоров.

Главными результатами уходящего года руководство команды, специализирующейся в трековых дичциплинах, называет лицензию Международного союза велосипедистов (UCI) на 2021 год, высшие награды чемпионата и первенства Европы и новый рекорд России.

СпортMarathon-Tula: молодая команда с историческим прошлымMarathon-Tula: молодая команда с историческим прошлымЧитать подробнее

Спортсмены команды Marathon-Tula приняли участие во всех главных стартах этого сезона.
В начале года на чемпионате мира на треке в Берлине выступающая за Marathon-Tula Диана Климова в паре с Марией Новолодской из Санкт-Петербурга заняли 8-е место в мэдисоне. Этого результата вместе с предыдущими их достижениями хватило, чтобы у сборной России были квоты на Олимпийские игры в Токио в мэдисоне и в омниуме (согласно правилам отбора на олимпийские игры, принятые UCI, отбор в мэдисоне автоматически дает право выступать и в омниуме – трековом многоборье).

На чемпионате России на шоссе в олимпийских дисциплинах, прошедшем в конце августа в Воронеже, Тамара Дронова завоевала бронзу в индивидуальной гонке. В свою очередь, Климова принесла Тульской области первое за 16 лет золото чемпионата России по велоспорту на шоссе, победив в групповой гонке.
Успешным стало выступление Marathon-Tula и на первенстве Европы по велоспорту-треку, где в командных спринтерских видах Россию представляли молодые гонщики команды. Павел Ростов, Дмитрий Нестеров и Даниил Комков стали чемпионами первенства в командном спринте. Серафима Гришина, присоединившаяся в середине года к команде, дебютировала в ранге вице-чемпионки на первенстве Европы в командном спринте, впервые прошедшем в 3 гонщицы вместе с Ксенией Андреевой и Яной Тыщенко.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге, ставшего и отборочным этапом для выступления на чемпионате Европы, команду Marathon-Tula представляли 12 спортсменов, завоевав для Тулы 10 наград: 2 золота, 4 серебра и 4 бронзы. Тамара Дронова в индивидуальной гонке преследования помимо золотой медали записала на свой счет и новый рекорд России в этой дисциплине - 3 минуты 38.848 секунды.

Завершился сезон чемпионатом Европы по велоспорту-треку в болгарском Пловдиве, где спринтер Александр Дубченко впервые принес команде Marathon-Tula золото, выступив при этом в темповой дисциплине – командной гонке преследования у мужчин. Российские гонщики одержали победу над сборной командой Италии в золотом финале. В свою очередь, дуэт Климовой и Новолодской взял серебро, уступив в финальном заезде одно очко итальянкам.

По итогам года Marathon-Tula стала единственной российской командой, имеющей лицензию Международного союза UCI на 2021 год (лицензия дает гонщикам команды право на участие в международных трековых гонках самой высокой категории, в том числе этапах Кубка мира).

велоспорт Marathon Tula

Новости по теме

Новости

ФИФА подала уголовную жалобу на Блаттера

Хоккеисты сборной России стали победителями Кубка Первого канала

Хоккеисты сборной России стали победителями Кубка Первого канала

Месси догнал Пеле по числу голов за один клуб

Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала

Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала

Серхио Перес станет пилотом команды Red Bull "Формулы-1"

Серхио Перес станет пилотом команды Red Bull "Формулы-1"

Что случилось этой ночью: пятница, 18 декабря

Левандовски признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Левандовски признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Хоккеисты сборной России победили Швецию на Кубке Первого канала

Глава ОКР заявил об отсутствии запрета на участие России в ЧМ-2022

Глава ОКР заявил об отсутствии запрета на участие России в ЧМ-2022
Допинг в российском спорте

Российских атлетов на два года лишили права выступать под флагом РФ

Российских атлетов на два года лишили права выступать под флагом РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');