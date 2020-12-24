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Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧР по фигурному катанию

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов лидирует после короткой программы в соревновании спортивных пар на проходящем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию.

За короткий прокат пара заработала 80,65 балла.

Второе место заняла пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (77,48), третье – дуэт Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (77,01).

Произвольная программа в спортивных парах запланирована на 26 декабря.

фигурное катание

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