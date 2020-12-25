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Щербакова выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на проходящем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию в соревновании одиночниц.

За короткий прокат она получила 80,31 балла.

Второе место заняла Камила Валиева (79,99), третье – Дарья Усачева (76,72).

Произвольная программа в женском одиночном катании запланирована на субботу. В этот же день здесь пройдет произвольный прокат среди спортивных пар.

Чемпионат России в Челябинске стартовал в четверг.

фигурное катание

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