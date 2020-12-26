"Динамо" победило СКА в матче КХЛ

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Петербургский СКА потерпел поражение от столичного "Динамо" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Москве, завершилось вничью 1:1. Голы были проведены во втором периоде. Сначала отличился динамовец Дмитрий Кагарлицкий, через две минуты Антон Белов сравнял счет. В овертайме победу "Динамо" принес Вадим Шипачев. Результат - 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "Динамо".

Московский "Спартак" в дополнительное время победил омский "Авангард".

Матч, прошедший в Балашихе в субботу, завершился поражением "Авангарда" (домашние матчи омская команда проводит в Подмосковье) со счетом 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:1). За хозяев отличились Наиль Якупов и Александр Хохлачев. За гостей шайбы забросили Артем Сериков, Робин Ганзл и Лукаш Радил.

Ранее в Екатеринбурге местный "Автомобилист" одолел "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Нижнекамцы потерпели восьмое поражение подряд, они являются аутсайдерами Восточной конференции КХЛ.

Минское "Динамо" на своем льду обыграло одноклубников из Риги - 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0). Команда из Латвии потерпела пятое поражение кряду и занимает последнее место в Западной конференции КХЛ.

В Казахстане "Барыс" (Нур-Султан) обыграл "Амур" (Хабаровск) - 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). Дубль Якоба Лильи принес хозяев пятую победу подряд.

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

"Куньлунь" (Пекин) - "Трактор" (Челябинск) - 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)