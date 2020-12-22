СКА победил ЦСКА в КХЛ

Игроки СКА Иван Морозов, ЦСКА Клас Дальбек и Сергей Андронов (слева направо) в матче чемпионата КХЛ СКА - ЦСКА Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в центральном матче очередного игрового дня в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Основное время встречи, прошедшей в Петербурге, завершилось вничью, в овертайме счет не изменился. В серии буллитов успешнее оказались игроки СКА.

Результат встречи - 4:3 (1:1, 0:0, 3:2) в пользу СКА.

В составе победителей голы провели Антон Бурдасов, Иван Морозов, Кирилл Марченко. В составе ЦСКА, уступавшего с разницей в две шайбы, точные броски нанесли Никита Сошников, Константин Окулов и Максим Шалунов.

Команды являются лидерами Западной конференции: ЦСКА находится на первом месте, СКА – на втором.

Во вторник возобновился чемпионат КХЛ, прерванный на Кубок Первого канала, российский этап Еврохоккейтура.