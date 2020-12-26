Илья Ковальчук перешел в "Авангард"

Илья Ковальчук (справа) в матче НХЛ за "Вашингтон" Фото: Reuters

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Омский хоккейный клуб "Авангард" в субботу объявил о подписании контракта с нападающим сборной России Ильей Ковальчуком.

Соглашение Ковальчука с проводящим домашние матчи в Балашие клубом подписано по схеме "1+1".

⚡ ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК В "АВАНГАРДЕ"!



Теперь официально! Хоккейный клуб "Авангард" заключил контракт по схеме 1 + 1 с Олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина нападающим Ильей Ковальчуком: https://t.co/ImlXuwaKfj pic.twitter.com/fvJdCLzvsf — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 26, 2020

"Активно переговоры с Ковальчуком мы вели на протяжении всей последней недели, - приводятся на сайте команды слова генерального менеджера ХК "Авангард" Алексея Волкова. - У Ильи, как и у нас, были определенные условия для заключения контракта, и Ковальчук взял паузу для того, чтобы все обдумать. После этого мы довольно быстро обо всем договорились".

"Илья - большой мастер, опытный боец, которого лишний раз представлять нашим болельщикам не нужно. Все знают, как успешно он выступал за океаном, помнят Квебек и его решающий бросок в овертайме, вернувший сборной России золото чемпионатов мира спустя 15 лет", - добавил Волков.

В "Авангарде" Ковальчук будет выступать под номером 17.

37-летний Илья Ковальчук - олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2008, 2009), двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). Его предыдущим клубом был "Вашингтон Кэпиталз" из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Всего в НХЛ Ковальчук провел 13 лет, сыграв 966 матчей и набрав по системе "гол + пас" 904 (454+450) очка.