Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21

Илья Ковальчук перешел в "Авангард"

Илья Ковальчук перешел в "Авангард"
Илья Ковальчук (справа) в матче НХЛ за "Вашингтон"
Фото: Reuters

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Омский хоккейный клуб "Авангард" в субботу объявил о подписании контракта с нападающим сборной России Ильей Ковальчуком.

Соглашение Ковальчука с проводящим домашние матчи в Балашие клубом подписано по схеме "1+1".

"Активно переговоры с Ковальчуком мы вели на протяжении всей последней недели, - приводятся на сайте команды слова генерального менеджера ХК "Авангард" Алексея Волкова. - У Ильи, как и у нас, были определенные условия для заключения контракта, и Ковальчук взял паузу для того, чтобы все обдумать. После этого мы довольно быстро обо всем договорились".

"Илья - большой мастер, опытный боец, которого лишний раз представлять нашим болельщикам не нужно. Все знают, как успешно он выступал за океаном, помнят Квебек и его решающий бросок в овертайме, вернувший сборной России золото чемпионатов мира спустя 15 лет", - добавил Волков.

В "Авангарде" Ковальчук будет выступать под номером 17.

37-летний Илья Ковальчук - олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2008, 2009), двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017). Его предыдущим клубом был "Вашингтон Кэпиталз" из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Всего в НХЛ Ковальчук провел 13 лет, сыграв 966 матчей и набрав по системе "гол + пас" 904 (454+450) очка.

хоккей Илья Ковальчук

Новости по теме

Новости

"Спартак" стал лучшим российским клубом в рейтинге ЛЧ за всю историю турнира

"Спартак" стал лучшим российским клубом в рейтинге ЛЧ за всю историю турнира

Щербакова вновь выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристы Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России

Фигуристы Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России

Россия победила США на молодежном ЧМ по хоккею

Россия победила США на молодежном ЧМ по хоккею

"Зенит" оштрафован на 400 тысяч рублей по итогам матча со "Спартаком"

Коляда стал трехкратным чемпионом России по фигурному катанию

Избившего судью Романа Широкова приговорили к 100 часам работ

Избившего судью Романа Широкова приговорили к 100 часам работ

Степанова и Букин выиграли чемпионат России по фигурному катанию

ФК "Спартак" не будет искать замену главному тренеру до конца сезона

Что случилось этой ночью: четверг, 24 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');