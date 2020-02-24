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Илья Ковальчук перешел в "Вашингтон"

Теперь здесь пять россиян

Илья Ковальчук перешел в "Вашингтон"
Илья Ковальчук

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский хоккеист "Монреаля" Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Вашингтоне".

Как сообщается на сайте "Вашингтона", переход состоялся в результате обмена: "Монреаль" получит в НХЛ право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом канадский клуб будет выплачивать половину зарплаты россиянина.

"Илья – талантливый нападающий, который, по нашему мнению, придаст нам дополнительную глубину и гибкость. Он опытный форвард, который может внести вклад в нашу атакующую игру", - приводятся слова старшего вице-президента и генерального менеджера "Вашингтона" Брайана МакЛеллана.

Теперь в "Вашингтоне" пять россиян. Это нападающие Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, вратарь Илья Самсонов.

"Вашингтон" стал третьим клубом для 36-летнего Ковальчука в сезоне. В ноябре 2019 года тренерский штаб "Лос-Анджелеса" вывел россиянина из состава, в результате чего тот покинул клуб, а вскоре перешел в "Монреаль" (успел здесь забросить шесть шайб и сделать семь голевых передач). Ранее в НХЛ Ковальчук защищал цвета "Атланты" и "Нью-Джерси". Всего в лиге он провел 919 матчей, на его счету 442 гола и 430 результативных передач.

На счету Ковальчука также 327 (138+189 по системе "гол+пас") очков в Континентальной хоккейной лиге в матчах за петербургский СКА. Здесь он дважды (2015, 2017) выиграл Кубок Гагарина. Начинал карьеру в московском "Спартаке". Он – олимпийский чемпион-2018 и двукратный чемпион мира (2008, 2009) в составе сборной России.

хоккей НХЛ Илья Ковальчук

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