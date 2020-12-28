Российские биатлонисты выиграли Рождественскую гонку-2020

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Биатлонисты сборной России Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали победителями Рождественской гонки-2020, завершившейся в немецком Рупольдинге в понедельник.

Павлова и Елисеев выиграли гонку преследования, допустив два промаха. Ранее они первыми финишировали в масс-старте.

Серебро и бронзу Рождественской гонки завоевали биатлонисты из Германии.

Соревнования проводятся в Германии с 2002 года. Чаще всего гонку выигрывали норвежцы. До 2020 года Россия побеждала в ней четыре раза: Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко первенствовали в 2007 году, Светлана Слепцова и Евгений Устюгов выигрывали гонку-2010, Екатерина Юрлова и Антон Шипулин - в 2012, наконец, Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков первенствовали в 2017 году.

Гонку 2019 года выиграли норвежцы Марте Олсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен.