Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на биатлонной "Рождественской гонке"
Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Биатлонисты сборной России Евгения Павлова и Матвей Елисеев победили в масс-старте в рамках "Рождественской гонки", проходящей в немецком Рупольдинге в понедельник.
Российская пара допустила три промаха, заработав три штрафных круга.
Второе место заняли немцы Франциска Пройс и Симон Шемпп (4 промаха, отставание +18,2 сек.).
Тройку призеров замкнули австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард (8;, 50,2).
В 21:25 мск начнется решающая часть "Рождественской гонки" - гонка преследования.