Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51

Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на биатлонной "Рождественской гонке"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Биатлонисты сборной России Евгения Павлова и Матвей Елисеев победили в масс-старте в рамках "Рождественской гонки", проходящей в немецком Рупольдинге в понедельник.

Российская пара допустила три промаха, заработав три штрафных круга.

Второе место заняли немцы Франциска Пройс и Симон Шемпп (4 промаха, отставание +18,2 сек.).

Тройку призеров замкнули австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард (8;, 50,2).

В 21:25 мск начнется решающая часть "Рождественской гонки" - гонка преследования.

биатлон

Новости по теме

Новости

Россия проиграла Чехии на молодежном ЧМ по хоккею

Россия проиграла Чехии на молодежном ЧМ по хоккею

В "Сантосе" призвали вернуть Пеле рекорд Месси из-за нехватки сотен голов

В "Сантосе" призвали вернуть Пеле рекорд Месси из-за нехватки сотен голов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 декабря

Илья Ковальчук перешел в "Авангард"

Илья Ковальчук перешел в "Авангард"

"Спартак" стал лучшим российским клубом в рейтинге ЛЧ за всю историю турнира

"Спартак" стал лучшим российским клубом в рейтинге ЛЧ за всю историю турнира

Щербакова вновь выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристы Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России

Фигуристы Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России

Россия победила США на молодежном ЧМ по хоккею

Россия победила США на молодежном ЧМ по хоккею

"Зенит" оштрафован на 400 тысяч рублей по итогам матча со "Спартаком"

Коляда стал трехкратным чемпионом России по фигурному катанию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');