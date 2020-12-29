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Новичок ХК "Авангард" Илья Ковальчук стал его капитаном

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук стал капитаном "Авангарда", информация об этом была озвучена на посвященной переходу игрока в омский клуб пресс-конференции.

Ковальчук стал вторым капитаном "Авангарда" вместе с защитником Алексеем Емелиным.

"Я думаю, мы будем чередовать это", - сказал Ковальчук.

По словам хоккеиста, его дебют в составе "Авангарда" уже 30 декабря, когда омский клуб на своем льду (домашние матчи "Авангард" проводит в подмосковной Балашихе) сыграет с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар".

О переходе Ковальчука из клуба НХЛ "Вашингтон" в клуб КХЛ "Авангард" сообщалось 26 декабря. Соглашение подписано по схеме "1+1", что подразумевает год контракта и возможность его продления еще на год.

37-летний Илья Ковальчук - олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2008, 2009), двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе СКА (2015, 2017).

В НХЛ Ковальчук провел за разные клубы 13 лет, сыграв 966 матчей и набрав по системе "гол + пас" 904 (454+450) очка.

хоккей Илья Ковальчук

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