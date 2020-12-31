Левандовски признан футболистом года по версии Marca

Россияне в топ-100 не попали

Роберт Левандовски Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Авторитетное испанское спортивное издание Marca составило рейтинг лучших футболистов уходящего года.

Во главе рейтинга оказался нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски. Ранее он был признан игроком года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Успехи Левандовски в 2020 году связаны с "Баварией", в составе которой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Германии и Кубок Германии.

В тройке лучших рейтинга по версии Marca присутствует и занимающий здесь второе место партнер Левандовски по команде защитник Йозуа Киммих. На третьей строчке – нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе.

Традиционные лауреаты многочисленных премий Криштиану Роналду ("Ювентус") и Лионель Месси ("Барселона") занимают пятое и десятое места соответственно.

Всего в рейтинг вошли 100 футболистов, представителей российского футбола здесь нет.