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Россия победила Германию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Россия победила Германию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной России празднуют гол в ворота команды Германии в четвертьфинале молодежного ЧМ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России нанесли поражение сверстникам из команды Германии в 1/4 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи, прошедшей в Эдмонтоне, - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

В составе россиян голы провели Василий Пономарев (10-я минута, в меньшинстве) и Данил Башкиров (30). В составе команды Германии шайбу забросил Флориан Элиас (44).

Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее.

хоккей молодежный ЧМ по хоккею

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