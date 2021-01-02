Россия победила Германию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею
Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России нанесли поражение сверстникам из команды Германии в 1/4 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.
Результат встречи, прошедшей в Эдмонтоне, - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
В составе россиян голы провели Василий Пономарев (10-я минута, в меньшинстве) и Данил Башкиров (30). В составе команды Германии шайбу забросил Флориан Элиас (44).
Соперник сборной России по полуфиналу определится позднее.