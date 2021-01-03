Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:01

Буффон сместил Яшина с первого места рейтинга вратарей всех времен

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон вышел на первое место в новом рейтинге голкиперов всех времен, составленном газетой La Gazzetta dello Sport.

Таким образом, Буффон сместил с первого места на второе советского вратаря Льва Яшина, продолжительное время лидировавшего в рейтинге.

В составлении списка приняли участие 18 вратарей из разных стран. Среди них – проголосовавший за Буффона экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев.

42-летний Буффон является 10-кратным чемпионом Италии в составе "Ювентуса", цвета которого он защищает и в настоящее время. Также он выиграл чемпионат Франции вместе с ПСЖ, а в составе сборной Италии – чемпионат мира-2006.

Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР в составе московского "Динамо", заслуженный мастер спорта СССР (1957), лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории, получавший "Золотой мяч". В декабре 2020 года он был признан лучшим вратарем всех времен по версии издания France Football.

футбол Лев Яшин Джанлуиджи Буффон

Новости по теме

Новости

Канада стала соперником России по полуфиналу молодежного ЧМ по хоккею

Канада стала соперником России по полуфиналу молодежного ЧМ по хоккею

Россия победила Германию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Россия победила Германию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Аргентинец Почеттино стал главным тренером ФК "Пари Сен-Жермен"

Большунов выиграл масс-старт на "Тур де Ски"-2021

Россия сыграет с Германией в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Левандовски признан футболистом года по версии Marca

Левандовски признан футболистом года по версии Marca

Королева Великобритании посвятила Льюиса Хэмилтона в рыцари

Россия в овертайме победила Швецию на молодежном ЧМ по хоккею

Россия в овертайме победила Швецию на молодежном ЧМ по хоккею

Гонщиков "КАМАЗ-Мастер" допустили к участию в "Дакаре"

Что случилось этой ночью: среда, 30 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');