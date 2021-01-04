"Металлург" победил "Спартак" в матче КХЛ
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл "Металлургу".
Поединок, состоявшийся в Магнитогорске в понедельник, завершился со счетом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1). За "Магнитку" отличились Андрей Нестрашил, Николай Кулемин, Сергей Плотников и Николай Прохоркин.
Ранее в Хабаровске местный "Амур" по буллитам уступил "Барысу" - 4:5 Б (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1). Хозяева потерпели пятое поражение подряд.