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Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сборная США стала вторым финалистом проходящего в Эдмонтоне чемпионата мира по хоккею среди молодежи.

Во вторник утром по московскому времени американские хоккеисты выиграли полуфинальный матч у сверстников из сборной Финляндии – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

Таким образом, в финале турнира команда США сыграет с Канадой, которая ранее со счетом 5:0 разгромила сборную России. В свою очередь, россияне в матче за третье место встретятся с финнами.

Обе игры пройдут в ночь на среду по московскому времени. Начало матча Финляндия – Россия – 1:30 мск, старт встречи Канада – США запланирован на 5:30 мск.

хоккей молодежный ЧМ по хоккею

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