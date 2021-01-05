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Дацюк принес "Автомобилисту" победу над ЦСКА в КХЛ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Екатеринбургский "Автомобилист" по буллитам обыграл московский ЦСКА в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, состоявшаяся на столичной "ЦСКА-Арене" во вторник, завершилась поражением ЦСКА со счетом 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Шайбу за гостей забросил Павел Дацюк. Он же реализовал победный буллит. У армейцев отличился Максим Соркин.

ЦСКА лидирует в Западной конференции КХЛ. В последних четырех матчах столичный клуб потерпел три поражения. "Автомобилист" - на пятом месте в Восточной конференции.

хоккей КХЛ

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