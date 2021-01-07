Звонарева с победы стартовала на теннисном турнире в Абу-Даби

Всего во второй круг турнира прошли пять российских теннисисток

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева вышла во второй круг турнира в Абу-Даби, обыграв француженку Амандин Эсс.

Результат противостояния - 6:3, 6:4. Следующей соперницей россиянки будет украинка Элина Свитолина, которая является пятой ракеткой мира. Звонарева занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 164-е место.

Турнир категории WTA-500 стартовал в ОАЭ 6 января. Кроме Звонаревой, во второй круг турнира вышли россиянки Дарья Касаткина, Анастасия Гасанова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова не смогли преодолеть первый круг.

Турнир в Абу-Даби завершится 13 января. Призовой фонд соревнований составляет свыше 565 тыс. долларов. Победитель получит более 68 тыс. долларов.