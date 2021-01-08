"Спартак" победил "Йокерит" в КХЛ

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" в пятницу в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал победу над финским "Йокеритом"

Встреча на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу "Спартака".

В Западной конференции КХЛ "Спартак" поднялся на седьмое место, догнав по очкам "Йокерит" (шестая строчка). У обеих команд теперь по 48 баллов. "Спартак" уступает по дополнительным показателям.