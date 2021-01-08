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"Ак Барс" победил "Трактор", выиграв 10-й матч подряд в КХЛ

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по буллитам победил челябинский "Трактор".

Результат встречи Восточной конференции КХЛ, прошедшей в пятницу в столице Татарстана, - 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0). Победный буллит реализовал Данис Зарипов. Лидер чемпионата "Ак Барс" выиграл 10-й матч кряду.

Кроме того, московский ЦСКА дома взял верх над нижнекамским "Нефтехимиком" - 6:1 (1:0, 4:1, 1:0).

хоккей КХЛ

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