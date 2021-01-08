"Жальгирис" разгромил "Химки" в Евролиге

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" в пятницу проиграл с крупным счетом "Жальгирису" в гостевом матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча в Каунасе (Литва) завершилась со счетом 102:75 (22:20, 17:28, 39:13, 24:14) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком российской команды стал Алексей Швед, набравший 22 очка.

"Химки" потерпели 10-е поражение подряд и являются аутсайдерами чемпионата с двумя победами. "Жальгирис" находится на шестой строчке (11 побед). Лидирует в Евролиге московский ЦСКА (14).