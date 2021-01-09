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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24

Российская теннисистка Александрова вышла в третий круг турнира в Абу-Даби

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова нанесла поражение британке Хитер Уотсон в матче второго круга турнира в Абу-Даби.

Результат встречи – 7:5, 6:7 (7:9), 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты.

В настоящее время Александрова занимает 33-е место в рейтинге WTA, Уостон – 58-е.

В следующем круге россиянка сыграет с представительницей Украины Элиной Свитолиной (номер 5 в мировом рейтинге), которая в субботу одолела соотечественницу Александровой Веру Звонареву.

теннис

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