Российская теннисистка Александрова вышла в третий круг турнира в Абу-Даби
Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова нанесла поражение британке Хитер Уотсон в матче второго круга турнира в Абу-Даби.
Результат встречи – 7:5, 6:7 (7:9), 6:3 в пользу россиянки. Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты.
В настоящее время Александрова занимает 33-е место в рейтинге WTA, Уостон – 58-е.
В следующем круге россиянка сыграет с представительницей Украины Элиной Свитолиной (номер 5 в мировом рейтинге), которая в субботу одолела соотечественницу Александровой Веру Звонареву.