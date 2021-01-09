Россиянка Звонарева проиграла украинке Свитолине на турнире в Абу-Даби

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева потерпела поражение от представительницы Украины Элины Свитолины в матче второго круга проходящего в Абу-Даби турнира.

Результат встречи – 6:4, 6:1 в пользу украинки. Продолжительность игры составила 1 час 11 минут.

В настоящее время Свитолина является пятой ракеткой мира, тогда как Звонарева в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) располагается на 164-й строчке.

В следующем круге Свитолина сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) – Хитер Уотсон (Великобритания).

Ранее в субботу 292-я ракетка мира россиянка Анастасия Гасанова сенсационно победила чешскую теннисистку Каролину Плишкову (6-й номер рейтинга) – 6:2, 6:4. В свою очередь, Дарья Касаткина (72), которая должна была сыграть с чешкой Каролиной Муховой (27) вышла в следующий круг из-за отказа соперницы от участия в матче.