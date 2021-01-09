Россияне Ретивых и Большунов стали призерами спринта на "Тур де Ски"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов заняли второе и третье места в мужской спринтерской гонке, прошедшей в Италии в рамках многодневки "Тур де Ски".

Обладателем золота стал швед Оскар Свенссон, время которого 3 минуты 19,80 секунды. Россияне отстали от него на 0,30 секунды.

Шестым в финальном заезде финишировал еще один представитель России Артем Мальцев, отставший от победителя на 3,20 секунды.

Таким образом, Большунов прервал серию из пяти выигранных гонок подряд. Ранее он повторил рекорд "Тур де Ски", сравнявшись по этому показателю с соотечественником Сергеем Устюговым.

Женская гонка завершилась триумфом шведских лыжниц, занявших весь пьедестал. Первое место заняла Линн Сван (время – 3 минуты 14,69 секунды), второе – Мая Дальквист (+0,54 секунды), третье – Эмма Рибом (+0,84).

Россиянки Наталья Непряева (+1,60) и Татьяна Сорина (+1,97) заняли четвертое и пятое места соответственно.

15-я традиционная лыжная многодневка "Тур де Ски" проходит в рамках Кубка мира-2020/21. В мужском зачете лидирует Большунов (826 очков), второе и третье места делят Федерико Пеллегрино (Италия) и Иван Якимушкин (по 397).

В женском зачете лидирует американская лыжница Рози Бреннан (602). На втором месте россиянка Татьяна Сорина (537). В тройке лучших также американка Джессика Диггинс (474).