Названы составы сборной России по биатлону на эстафеты в Оберхофе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами эстафет, которые пройдут в воскресенье в немецком Оберхофе, в заключительный день пятого этапа Кубка мира.

В 13:30 мск начнется смешанная эстафета. Россию в ней представят Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, а последний этап побежит Эдуард Латыпов, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России. Каждому спортсмену предстоит по два огневых рубежа.

В 16:40 мск начнется сингл-микст, в котором примут участие Евгения Павлова и Матвей Елисеев. В этой эстафете - восемь огневых рубежей на двоих. Согласно протоколу, Норвегия выставила на эту эстафету сильнейший состав: Тириль Экхофф и Йоханесса Бе, которые претендуют на победу в общем зачете по итогам сезона-2020/21.

Елисеев в текущем мужском зачете кубка занимает 21-е место, а Павлова - 30-е в женском зачете. 28 декабря Павлова и Елисеев в немецком Рупольдинге выиграли "Рождественскую гонку"-2020.