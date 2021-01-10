Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34

Россия стала девятой в сингл-миксте на этапе Кубка мира по биатлону

Допустив 12 промахов, россияне отстали от выигравших гонку французов более чем на 2 минуты

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сборная Франции заняла первое место в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

СпортРоссия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлонуРоссия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлонуЧитать подробнее

Команда Франции, в составе которой выступили Жулия Симон и Эмилье Жаклен, на восьми огневых рубежах (по четыре на каждого биатлониста), преодолела дистанцию за 39 минут 4,8 секунды с тремя промахами.

Второе место заняла Швеция, на счету которой пять промахов и 38,7 секунды отставания. Третьей финишировала Норвегия, отставшая от первого места на 43,9 секунды. Норвежцы промахнулись восемь раз, заработав три штрафных круга.

Сборная России, в составе которой выступили Евгения Павлова и Матвей Елисеев, финишировала девятой. На ее счету 12 неточных выстрелов и два штрафных круга. Россияне отстали от первого места на 2 минуты 3,5 секунды.

Сингл-микст закрыл программу пятого этапа Кубка мира. Этой гонке в воскресенье предшествовала смешанная эстафета, победителем которой стала сборная России.

биатлон

Новости по теме

Новости

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили тройку лучших на седьмом этапе "Дакара"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" составили тройку лучших на седьмом этапе "Дакара"

Россия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону

Россия выиграла смешанную эстафету на этапе КМ по биатлону

Россияне Ретивых и Большунов стали призерами спринта на "Тур де Ски"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли три первых места на 6-м этапе "Дакара"

Экипажи "КАМАЗ-Мастер" заняли три первых места на 6-м этапе "Дакара"

Большунов стал лучшим по итогам масс-старта на 6-м этапе "Тур де Ски"

Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл пятый этап "Дакара"

Большунов выиграл гонку преследования на "Тур де Ски"

Большунов выиграл гонку преследования на "Тур де Ски"

Сборная США победила Канаду и выиграла молодежный ЧМ по хоккею

Россия осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею

Россия осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею

Российские лыжники заняли первые пять мест в гонке "Тур де Ски"

Российские лыжники заняли первые пять мест в гонке "Тур де Ски"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');