Россия стала девятой в сингл-миксте на этапе Кубка мира по биатлону

Допустив 12 промахов, россияне отстали от выигравших гонку французов более чем на 2 минуты

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сборная Франции заняла первое место в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст), прошедшей в немецком Оберхофе в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Команда Франции, в составе которой выступили Жулия Симон и Эмилье Жаклен, на восьми огневых рубежах (по четыре на каждого биатлониста), преодолела дистанцию за 39 минут 4,8 секунды с тремя промахами.

Второе место заняла Швеция, на счету которой пять промахов и 38,7 секунды отставания. Третьей финишировала Норвегия, отставшая от первого места на 43,9 секунды. Норвежцы промахнулись восемь раз, заработав три штрафных круга.

Сборная России, в составе которой выступили Евгения Павлова и Матвей Елисеев, финишировала девятой. На ее счету 12 неточных выстрелов и два штрафных круга. Россияне отстали от первого места на 2 минуты 3,5 секунды.

Сингл-микст закрыл программу пятого этапа Кубка мира. Этой гонке в воскресенье предшествовала смешанная эстафета, победителем которой стала сборная России.