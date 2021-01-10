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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34

Олег Иванов покинул ФК "Ахмат"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" и полузащитник Олег Иванов расторгли контракт по согласию сторон.

"Клуб принял во внимание мнения тренерского штаба и игрока", - говорится в сообщении пресс-службы грозненского ФК.

"Олег вписал свое имя в историю клуба. Его игра, "ювелирные" пасы навсегда останутся в памяти наших болельщиков. Профессионал в работе, порядочный по жизни", - подчеркнули в клубе.

Иванов перешел в "Ахмат" зимой 2011 года. Футболист сыграл за клуб 248 матчей в официальных турнирах, в которых забил 16 мячей.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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