Олег Иванов покинул ФК "Ахмат"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ахмат" и полузащитник Олег Иванов расторгли контракт по согласию сторон.

"Клуб принял во внимание мнения тренерского штаба и игрока", - говорится в сообщении пресс-службы грозненского ФК.

"Олег вписал свое имя в историю клуба. Его игра, "ювелирные" пасы навсегда останутся в памяти наших болельщиков. Профессионал в работе, порядочный по жизни", - подчеркнули в клубе.

Иванов перешел в "Ахмат" зимой 2011 года. Футболист сыграл за клуб 248 матчей в официальных турнирах, в которых забил 16 мячей.