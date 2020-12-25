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"Зенит" оштрафован на 400 тысяч рублей по итогам матча со "Спартаком"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наказать петербургский "Зенит" и московский "Спартак" за различные нарушения в ходе матча 19-го тура Российский премьер-лиги, сообщает пресс-служба РФС.

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"Зенит" оштрафован на 100 тысяч рублей за необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на арене, где по ходу матча болельщики клубов устроили потасовку.

За неправомерные действия зрителей "Зенит" оштрафован еще на 200 тысяч рублей.

За нарушения зрителями Санитарного регламента чемпионата (ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции) зрителями петербургский клуб заплатит еще 50 тысяч рублей.

Еще 60 тысяч рублей "Зенит" выплатит в качестве штрафа за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

Штраф в 5 тысяч рублей также заплатит защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков, нарушивший Санитарный регламент чемпионата.

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Московский "Спартак" выплатит в качестве штрафа 100 тысяч рублей за неправомерные действия своих болельщиков на "Газпром Арене".

На 10 тысяч рублей оштрафован начальник команды "Спартак" Михаил Ходырев, который покинул пределы технической зоны без разрешения судьи.

Матч прошел 16 декабря в Петербурге и завершился победой "Зенита" со счетом 3:1.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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