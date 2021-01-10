ФК "Спартак" продлил контракты с Ребровым и Ещенко

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко подписали новые контракты с московским футбольным клубом "Спартак".

"Футболисты заключили новые трудовые соглашения с клубом до лета 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ребров выступает в "Спартаке" с осени 2011 года, провел в составе команды 132 матча. Ещенко защищает цвета клуба с 2016 года, на его счету 106 матчей.

В 2017 оба футболиста в составе "Спартака" стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.