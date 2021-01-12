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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:59

Организаторы Олимпиады в Токио опровергли слухи о возможной отмене игр

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Исполнительный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто заявил, что сообщения в некоторых СМИ о возможной отмене Олимпиады не соответствуют действительности.

В ходе обращения к сотрудникам, занятым в организации игр, он назвал такую информацию "не соответствующими действительности сообщениями". "Когда появляются такого рода сообщения, некоторые люди могут начать беспокоиться. Но я хочу сказать, что мы об этом (отмене игр - СМИ) совсем не думаем, эти сообщения лживые", - отметил Тосиро Муто.

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Об этом он заявил после того, как в некоторых японских СМИ появились сообщения о том, что на встрече в феврале Международный олимпийский комитет и Оргкомитет Токио-2020 будет обсуждать дальнейшую судьбу игр, в частности возможность их отмены.

Он также прокомментировал недавний опрос агентства "Киодо", который показал, что 45% респондентов считают нужным отложить проведение Олимпийских игр.

"Число людей, призывающих к тому, чтобы перенести (а не полностью отменять - ИФ) игры, выросло значительно, и это значит, что люди по-прежнему хотят, чтобы они были проведены. Конечно же, чтобы их провести, мы должны гарантировать безопасные игры с соблюдением мер, направленных против распространения коронавируса", - сказал Муто.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год. Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Япония Токио Олимпийские игры

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