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ЦСКА победил "Жальгирис" в баскетбольной Евролиге

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА обыграли литовский "Жальгирис" в домашнем матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Матч, прошедший в среду в столичном "Мегаспорте", завершился со счетом 83:73 (18:11, 27:21, 15:20, 23:21) в пользу армейцев. Российская команда прервала победную шестиматчевую серию "Жальгириса".

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице (15 побед; 4 поражения). "Жальгирис" занимает седьмое место (11; 8).

15 января ЦСКА примет "Барселону", "Жальгирис" в этот же день в Петербурге сыграет с "Зенитом".

баскетбол Евролига ЦСКА

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