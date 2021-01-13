12 компаний стали номинантами международной премии "Рейтинга Букмекеров"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Двенадцать российских компаний вошли в число номинантов Международной премии "Рейтинга Букмекеров".

"15 февраля организаторы Международной премии РБ подведут итоги открытого голосования, в котором уже приняли участие свыше 40 тыс. игроков на ставках со всей России. Наряду с номинациями "Лучший спортсмен года" и "Лучшее спортивное СМИ", награда "Самый надежный букмекер" по-прежнему остается одной из наиболее популярных. В шорт-лист войдут четыре компании, набравшие максимальное число голосов", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что вторым этапом станет голосование экспертного жюри, в состав которого вошли основатель информационно-аналитического портала "Рейтинг Букмекеров" Паруйр Шахбазян, президент РПЛ, вице-президент и член исполкома РФС Сергей Прядкин, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, основатель хоккейной лиги 3HL Ильдар Халимов, директор информационного департамента ФНЛ Павел Новиков и другие эксперты спортивной отрасли, функционеры и руководители компаний.

Премия была основана в 2018 году, на торжественных церемониях вручения наград традиционно присутствуют звезды мирового спорта.