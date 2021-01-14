Союз биатлонистов назвал имена подхвативших COVID в составе сборной РФ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Тест на коронавирус в составе сборной России по биатлону оказался положительным у тренера женской команды Николая Загурского и сервисмена Романа Виролайнена, сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

"У обоих специалистов болезнь проходит бессимптомно, каждому предписан десятидневный карантин, из-за которого им придется пропустить следующий этап Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия)", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг о двух положительных тестах на коронавирус в составе сборной России сообщал, не указывая имен, Международный союз биатлонистов (IBU).

Очередной плановый тест на коронавирус участники Кубка мира сдавали накануне в немецком Оберхофе, где в этот день стартовал шестой этап КМ.