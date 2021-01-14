У двух членов сборной России по биатлону выявлен коронавирус на этапе КМ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Два члена сборной России сдали положительные тесты на коронавирус во время этапа Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Еще один положительный тест обнаружен в сборной Японии и один - у официального делегата на турнире.

Имена тех, у кого выявлен коронавирус, не разглашаются.

В Оберхофе проходит стартовавший накануне шестой этап Кубка мира. Здесь же проходил и предыдущий этап.

В конце прошлого года сообщалось о том, что положительный тест на COVID-19 выявлен у нескольких российских биатлонистов - Антона Бабикова, Александра Поварницына, Петра Пащенко. Положительный тест сдал тренер женской сборной России Михаил Шишилов.