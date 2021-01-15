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Гол Миранчука помог ФК "Аталанта" выйти в четвертьфинал Кубка Италии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Аталанты" в 1/8 финала Кубка Италии обыграли "Кальяри", один из голов за победителей забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Матч состоялся на поле "Аталанты" в Бергамо. Итоговый счет 3:1. Миранчук отличился на 43-й минуте. Находясь в штрафной, он отправил мяч в ворота одним касанием после паса напарника.

Российский хавбек вышел на поле с первых минут, до этого матча он выходил только на замену. Миранчук отыграл до 70-й минуты и был заменен. Это его 3-й гол за итальянцев.

В 1/4 финала "Аталанта" сыграет с победителем матча "Лацио" - "Парма".

Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" в конце августа. Свою дебютный матч за клуб россиянин провел 21 октября в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против датского "Мидтьюлланна". Миранчук вышел на замену во втором тайме и в конце встречи забил гол, установив окончательный счет 4:0.

футбол Аталанта

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