Овечкин помог "Вашингтону" обыграть "Баффало"

Свечников забил "Детройту"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - "Вашингтон" на выезде победил "Баффало" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Обе команды из Восточного дивизиона провели свои первые поединки в новом сезоне НХЛ. Итог встречи, которая состоялась в ночь на пятницу по московскому времени в Баффало (США), - 4:6 (1:2, 1:2, 2:2). Российский нападающий Александр Овечкин отдал две результативные передачи в первых двух голах "Вашингтона" - на 6-й минуте он ассистировал Никласу Бекстрему, а на 11-й - отдал пас Ти Джею Оши.

В матче Центрального дивизиона "Каролина" нанесла поражение в гостях "Детройту" - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Третью шайбу забросил российский форвард Андрей Свечников. Это стало первым российским голом в стартовавшем сезоне.

Новый сезон НХЛ стартовал накануне. Обычно сезоны в заокеанской начинаются осенью, однако на этот раз старт был сдвинут из-за пандемии, из-за которой позднее, чем планировалось, завершился и предыдущий сезон - в сентябре.

Пандемия повлияла и на формат чемпионата. Так, команды на этот раз проведут по 56 матчей, а не по 82, как раньше. Вместо конференций участников разделили на четыре дивизиона - Северный, Западный, Центральный и Восточный. Один из дивизионов - Северный - состоит исключительно из канадских клубов.

Сами матчи будут проходить только внутри каждого из дивизионов. Поэтому пересечься команды из одного дивизиона с клубами из другого смогут только в плей-офф.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является команда "Тампа-Бэй". Одним из творцов ее триумфа был российский форвард Никита Кучеров. Однако предстоящий сезон он пропустит из-за травмы.