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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20

Дмитрия Крамаренко назначили тренером вратарей в ЦСКА

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Бывший голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Крамаренко стал тренером вратарей команды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Отмечается, что в воскресенье 46-летний специалист отправится вместе с командой на зимние сборы в Кампоамор.

Будучи действующим футболистом, Крамаренко провел 33 матча за сборную Азербайджана, в 2002 году сыграл в трех матчах за ЦСКА. В качестве тренера вратарей он работал в "Габале", "Нефтчи" и академии ЦСКА.

Ранее ЦСКА покинули два тренера: Виктор Онопко и отвечавший за работу с голкиперами Сергей Овчинников.

футбол ЦСКА Дмитрий Крамаренко

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