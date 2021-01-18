В Госдуме поддержали идею использовать на ОИ "Катюшу" вместо гимна

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин поддерживает предложение Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России использовать на турнирах песню "Катюша" на период запрета, наложенного на исполнение российского гимна и демонстрацию российского флага.

"Поддерживаю выбор спортсменов, которые предложили Олимпийскому комитету России использовать вместо гимна песню "Катюша". Это поистине народная песня, песня надежды. Ее знают во всех уголках земного шара, она уже почти сто лет ассоциируется с Россией", - приводит слова Пайкина пресс-служба комитета.

"Не так много найдется песен, которые молодое поколение готово петь вместе со старшим, слова которых знают все. Она перестала принадлежать авторам - Михаилу Исаковскому и Матвею Блантеру, "Катюша"- народное достояние. И, кстати, Матвей Блантер - автор знаменитого "Футбольного марша", который звучит на стадионах страны уже 80 лет", - сказал Пайкин.

"Мелодия "Катюши" уже давно стала неофициальным гимном страны. Не случайно в годы войны новейшее зенитное оружие, наводившее ужас на врага, бойцы назвали "Катюшей". Не случайно, встречая русских во всем мире, хозяева приветствуют их легендарной "Катюшей". Для нас это - песня победы, верности своему долгу. Это - часть нашей национальной культуры, песня, объединяющая поколения и континенты. Уверен, что на Олимпийских Играх "Катюша" не раз прозвучит в честь наших славных спортсменов", - добавил он.

14 января сообщалось об инициативе Комиссии спортсменов ОКР заменить российский гимн песней "Катюша".

17 декабря 2020 года CAS по итогам разбирательства принял решение признать РУСАДА несоответствующей антидопинговому кодексу. Российским спортсменам запрещено в течении двух лет выступать под своим флагом и с гимном на крупных международных соревнованиях.

Также Россия на два года теряет право претендовать на проведение у себя чемпионатов мира и Олимпиад.