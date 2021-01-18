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Надаль первым в истории провел в топ-10 рейтинга ATP 800 недель подряд

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Испанец Рафаэль Надаль стал первым в истории теннисистом, которому удалось провести в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 800 недель подряд. Обновленная версия рейтинга была обнародована пресс-службой ATP в понедельник.

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При этом Надаль уже являлся рекордсменом по числу недель в топ-10 подряд. В ноябре он обошел уже завершившего карьеру американца Джимми Коннорса, на счету которого было 789 недель подряд.

Впервые Надаль вошел в десятку лучших теннисистов мира в апреле 2005 года в возрасте 18 лет. Через месяц он выиграет первый титул на турнире Большого шлема "Ролан Гаррос".

В большинстве случаев (570 недель) испанец не опускался ниже второго места, продолжительное время играл в статусе первой ракетки мира.

ATP считает, что Надалю по силам достичь отметки в 1000 недель в топ-10 рейтинга подряд. Это может произойти в конце 2024 года, на тот момент испанцу уже исполнится 37 лет. Из них 19 он будет находиться в числе десяти лучших теннисистов мира.

Однако Надаль не является по числу недель в топ-10 рейтинга в целом. Так. Ныне действующий теннисист Роджер Федерер (Швейцария) находился в первой десятке в общей сложности (но с перерывами) 931 неделю. Второе место занимает Коннорс (816). Надаль – на третьем месте.

теннис Рафаэль Надаль

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