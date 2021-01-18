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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40

Российские гандболисты победили Южную Корею на ЧМ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Гандболисты национальной команды России нанесли поражение соперникам из сборной Южной Кореи в третьем туре предварительного раунда проходящего в Египте чемпионата мира.

Результат встречи – 30:26 (15:15).

Российская команда, в свете декабрьских решений CAS выступающая под официальным названием "Команда Федерации гандбола России", ранее обеспечила себе место в основном раунде. Там она сыграет со сборными Египта, Швеции и Северной Македонии, делегированные группой G. Также туда вышли соперники россиян по группе H – Белоруссия и Словения.

Очки, набранные с вышедшими в следующий круг соперниками по предварительному раунду, войдут в зачет основного этапа. Таким образом, в активе российской команды есть 3 балла.

Для выхода в плей-офф надо будет занять в новой группе место не ниже четвертого.

гандбол

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