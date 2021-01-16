Российские гандболисты победили Словению и вышли в основной раунд ЧМ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российская национальная команда нанесла поражение сборной Словении в матче второго тура предварительного этапа ЧМ по гандболу.

Результат встречи – 31:25 (16:13) в пользу россиян. Эта победа позволила им досрочно завоевать путевку в основной раунд ЧМ.

Россияне попали в группу H, где также сыграют с Южной Кореей (18 января).

Чемпионат мира проходит в Египте.

На предварительном раунде проходящего в Египте чемпионата 32 команды разделены на восемь групп по четыре сборной в каждой. По три лучшие команды каждой из групп пройдут в основной раунд. 24 прошедшие в эту стадию команды будут разделены на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре сильнейшие команды данных групп проходят в четвертьфинал, после этого начнутся игры на выбывание.

Российская команда выступает под официальным названием "Команда Федерации гандбола России".

17 декабря CAS признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, на два года запретил российским спортсменам выступать под своим флагом, России - принимать и претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира. Также российским чиновникам запрещено посещать Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира, за исключением особых приглашений от руководителей страны-хозяйки турнира. Кроме этого, РУСАДА оштрафована на сумму более 2 млн евро.

При этом российские спортсмены, которые ранее имели проблемы с допингом, но отбыли наказание, могут участвовать в турнирах.