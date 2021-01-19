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IIHF выплатит Минску компенсацию из-за переноса чемпионата мира

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (IIHF) в связи с отменой проведения чемпионата мира по хоккею в Минске должна будет выплатить Белоруссии компенсацию.

"Это прописано в контрактах", - заявил в интервью Sport.cz член совета IIHF Петр Бржиза.

Сумма компенсации пока неизвестна. Функционеры ждут доклад от офиса генерального секретаря IIHF, в котором будут изложены все траты и последствия переноса турнира.

Решение не проводить чемпионат мира по хоккею 2021 года в Белоруссии было принято советом IIHF единогласно, сообщил Бржиза.

"Пункт 9 Устава IIHF четко описывает, что если организатор не может гарантировать безопасное проведение чемпионата мира, Совет IIHF имеет право перенести турнир в другую страну", - отметил он.

По словам Бржизы, сейчас обсуждается три варианта проведения чемпионата мира нынешнего года - в Словакии, Дании или Латвии. Фаворита в этой гонке пока нет, отметил Бржиза.

Риге для того, чтобы принять чемпионат, необходимо подготовить еще одну арену. Власти Латвии минувшей осенью заявляли, что готовы к этому. Подобный опыт у страны уже есть - в 2006 году Латвия принимала чемпионат мира, предоставив для игр две ледовые арены.

Белоруссия IIHF

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