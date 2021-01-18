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Международная федерация отменила матчи ЧМ по хоккею в Минске

Международная федерация отменила матчи ЧМ по хоккею в Минске
Фото: Vaxjo Lakers/Champions Hockey League via Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила о решении перенести матчи чемпионата мира-2021, которые должны были пройти в Минске.

Как говорится в релизе организации, решение принято по соображениям безопасности.

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"Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ, Совет ИИХФ сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, неизбежно", - говорится в сообщении.

Федерация ссылается на соответствующий пункт в регламенте, согласно которому Совету ИИХФ предоставляется "возможность отозвать чемпионат мира по хоккею с шайбой из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу благополучия или безопасной свободы передвижения игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ".

В федерации также отметили, что рассмотрят статус Латвии как соорганизатора, а также оценят возможность перехода к формату единого места проведения, чтобы облегчить правила безопасности в связи с COVID-19.

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В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициирует белорусская оппозиция, является перенос ЧМ по хоккею из Минска. Он должен пройти в Латвии и Белоруссии. Сроки проведения чемпионата сдвинуты на две недели позже привычного срока: 21 мая - 6 июня.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель 11 января встретился в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Во время встречи Фазель пожаловался на давление на федерацию из-за проблем в Белоруссии.

Лукашенко в свою очередь заявил, что Белоруссия готова провести ЧМ по хоккею без Латвии, заверив, что "он будет лучшим в истории". Кроме того, он пообещал, что никакой опасности для приезжающих в Белоруссию нет и не будет.

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