Умер многократный чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу Хохлов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Великий Новгород во вторник прощается с одним из самых известных своих спортсменов - многократным чемпионом и рекордсменом мира по пауэрлифтингу (силовому троеборью) Евгением Хохловым, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.

"Наш знаменитый земляк скоропостижно скончался от болезни по 80-м году жизни", - сказал собеседник агентства.

Согласно сведениям властей, мастер спорта международного класса Хохлов в 1990-х годах четырежды завоевывал звание чемпиона мира, семь раз становился чемпионом Европы, неоднократно обновляя мировые и европейские рекорды.

"В течение десятилетий Хохлов являлся пропагандистом физкультуры и спорта, он личным примером доказывал, что высоких результатов можно добиваться в любом возрасте", - отметили власти.