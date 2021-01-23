ЦСКА уступил "Йокериту", дубль Шипачева помог "Динамо" победить рижан

Игроки ЦСКА Мэт Робинсон и "Йокерита" Хенри Иконен (слева направо) Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в субботу уступил финскому "Йокериту" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча команд Западной конференции завершилась со счетом 1:3 (0:0, 1:1, 0:2). За армейцев единственную шайбу забросил Иван Телегин.

Матч между ЦСКА и "Йокеритом" должен был состояться 21 сентября, но из-за COVID-карантина финнов игра была перенесена. ЦСКА с 75-ю очками продолжает лидировать на "Западе". Ранее столичный клуб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

В субботний игровой день московское "Динамо" на своем льду одолело одноклубников из Риги - 5:2 (0:1, 1:0, 4:1). За хозяев дубль оформил Вадим Шипачев.

"ХК Сочи" и "Локомотив" сыграли со счетом 1:5 (1:2, 0:0, 0:3), "Витязь" (Подольск) и "Барыс" (Нур-Султан) - 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:1).