Загитова и Медведева выступят с показательными номерами на турнире в Москве

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Именитые российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева откроют программу командного турнира, Кубка Первого канала в Москве участием в показательных номерах.

Как сообщает пресс-служба телеканала, они выйдут на лед в первый день турнира, который пройдет с 5 по 7 февраля в "Мегаспорте".

Их выступлению будут предшествовать ранее анонсированный прыжковый турнир и жеребьевка: она определит составы команд. Капитанами команд будут Медведева и Загитова.

В прыжковом турнире примут участие Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда и Андрей Мозалев.

Полный состав участников Кубка Первого канала:

- танцы: Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Александра Степанова / Иван Букин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин, Софья Шевченко / Игорь Еременко;

- парное катание: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов;

- мужчины: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин;

- женщины: Камила Валиева, Алена Косторная, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Щербакова.

Турнир пройдет в присутствии зрителей, трансляцию выступлений проведет Первый канал.

Призовой фонд – 10 млн рублей.