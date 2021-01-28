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Экс-главу IBU признали виновным в сокрытии проб российских биатлонистов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Независимая комиссия Джонатана Тэйлора, которая проводила расследование коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU), установила причастность к нарушениям правил IBU бывшего президента организации Андреаса Бессеберга и его секретаря Николь Реш, сообщает пресс-служба организации в четверг.

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"После исчерпывающего расследования комиссия пришел к выводу, что и г-н Бессеберг, и г-жа Реш нарушали правила IBU, основываясь на очевидной защите интересов России, особенно в антидопинговом контексте, без веских оснований", - говорится в сообщении.

"Полное отсутствие базовых гарантий корпоративного управления, ранее применявшихся в IBU, означало, что бывшее руководство IBU могло действовать без сдержек и противовесов, непрозрачно и неподотчетно", - отмечается там же.

"Мы шокированы проступком, описанным в отчете комиссии. Но мы благодарны ей за то, что она обнаружила эти доказательства и обеспечила учет нарушений в нашем виде спорта", - сказал действующий президент IBU Олле Далин.

Ранее сообщалось, что Бессеберг и Реш подозревались в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов. Расследование началось после информации, предоставленной бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

биатлон

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