Немецкий биатлонист Шемпп объявил о завершении карьеры

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Трехкратный призер Олимпийских игр в составе сборной Германии по биатлону Симон Шемпп объявил, что завершает выступления в профессиональном спорте.

"Конечно, это самое трудное решение в моей карьере, но я чувствую себя хорошо", - написал 32-летний Шемпп в инстаграме.

Спортсмен сообщил, что вынужден завершить карьеру в связи с тем, что его организм больше не может выдерживать такие нагрузки. "Я не могу и больше не буду игнорировать этот сигнал. Так что пора завершать карьеру", - добавил он.

Шемпп является четырехкратным чемпионом и неоднократным призером ЧМ. Также на его счету две серебряные и одна бронзовая олимпийские медали.